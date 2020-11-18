السعودية اليوم / توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة ومدينة الملك سعود الطبية



الرياض 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واس

وقّعت وزارة الصحة ممثلة في مركز الإبداع اليوم ، مذكرة تفاهم مع "مدينة الملك سعود الطبية" وذلك بهدف التعاون في مجال تطبيق المنتجات الإبداعية والإبتكارية ، إضافةً إلى مشاركة الطرفين في تقييم الأفكار والمشاريع وقياس جودة المنتجات الإبتكارية.

كما تهدف المذكرة إلى حصر التحديات والفرص الإستثمارية في المجال الصحي وكذلك العمل على مشاركة التقارير والأبحاث العلمية في المجالات الصحية المختلفة.

وتأتي هذه المذكرة تواصلاً لجهود الصحة واستمراراً لسعيها إلى توفير الفرص للكوادر الصحية في دعم وتطوير المنتجات الإبداعية والإبتكارية.

تجدر الإشارة أن مركز الإبداع في وزارة الصحة يتولى مهام تطوير الأفكار، وتسريع تنفيذ المشاريع الإبداعية التي تهدف لإيجاد منتجات ذات فاعلية عالية لتحسين الرعاية الصحية. ‏

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15:12ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.