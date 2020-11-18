اقتصادي / غرفة جازان تنظم ورشتي عمل عن تراخيص الاتصالات وأسماء النطاقات السعودية



جيزان 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واس

نظمت غرفة جازان مساء أمس ورشة عمل بعنوان" أسماء النطاقات

واستعرضت الورشة دور هيئة الاتصالات في إدارة أسماء النطاقات السعودية ، والمتطلبات اللازمة والاشتراطات التنظيمية لتسجيل أسماء النطاقات، وأبرز الإنجازات المتعلقة بها.

كما نظمت الغرفة بالتعاون مع الهيئة ورشة عمل عن بعد بعنوان" تراخيص الاتصالات" ، استعرضت إستراتيجية ومجالات عمل الهيئة، وأنواع التراخيص التي تمنح لخدمات الاتصالات ، ودليل المستثمر للتراخيص ومتطلبات منحها وإجراءات إصدارها، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة.

// انتهى //

15:06ت م

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جيزان 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واسنظمت غرفة جازان مساء أمس ورشة عمل بعنوان" أسماء النطاقات السعودية " ، عبر تطبيق "زوم" في إطار تنسيق الجهود وتعزيز التعاون الثنائي بين غرفة جازان وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة.واستعرضت الورشة دور هيئة الاتصالات في إدارة أسماء النطاقات السعودية ، والمتطلبات اللازمة والاشتراطات التنظيمية لتسجيل أسماء النطاقات، وأبرز الإنجازات المتعلقة بها.كما نظمت الغرفة بالتعاون مع الهيئة ورشة عمل عن بعد بعنوان" تراخيص الاتصالات" ، استعرضت إستراتيجية ومجالات عمل الهيئة، وأنواع التراخيص التي تمنح لخدمات الاتصالات ، ودليل المستثمر للتراخيص ومتطلبات منحها وإجراءات إصدارها، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة.// انتهى //15:06ت م0086

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