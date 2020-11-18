شكرا لقرائتكم خبر عن "التحالف الإسلامي العسكري " يستقبل ممثليّ باكستان والان نبدء بالتفاصيل

استقبل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اليوم في مقره بالرياض ممثلّي جمهورية باكستان الإسلاميّة الذين انضموا مؤخراً إلى مجموعة ممثلي دول التحالف الإسلامي، ليصل عدد الدول التي أوفدت ممثليها إلى أربع وعشرين دولة إسلامية.

كما رحّبَ بهم الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي ، راجياً لهم التوفيق في أداء مهام عملهم، منوهاً بالدور الكبير المنوط بهم في ما يخدم التحالف الإسلامي العسكري ومبادراته في محاربة الإرهاب.

الجدير بالذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم إحدى وأربعين دولةً، تعمل معًا لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدَّولية على التطرف العنيف والإرهاب والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليين.