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2020-11-18 أمن الطرق يعيد مفقود حائل لذويه بصحة جيدة متابعات الخليج 365 - الرياض نجحت القوات الخاصة لـ أمن الطرق في إعادة مواطن لذويه بمنطقة حائل بعد أن تلقت الجهات الأمنية بلاغًا عن تغيبه. وأفادت القوات الخاصة لأمن الطرق أن حالة متابعات الخليج 365 الصحية جيدة ولله الحمد.



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