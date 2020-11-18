، أمير الرياض: ذكرى البيعة تحل والمملكة تعيش نهضة نوعية ومشروعات تنموية ،

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رفع أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، باسمه ونيابةً عن أهالي منطقة الرياض، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة ذكرى البيعة السادسة.
وقال أمير منطقة الرياض في تصريح بهذه المناسبة: "تحل علينا ذكرى البيعة السادسة لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- والوطن ولله الحمد يعيش نهضة نوعية ومشروعات تنموية، ويحقق الإنجازات المتتالية بهمم عالية وخطط طموحة ورؤية ثاقبة ويرفل بالنعم والأمن والرخاء والبناء بفضل من الله ثم بحكمة وحزم قائد هذا الوطن".
وأضاف أن "المملكة خلال هذا العهد الزاهر تتبوأ مكانة دولية عالية فنجدها تترأس اجتماعات قمة العشرين -والتي تتوافق مع هذه الذكرى الغالية- وتقوم بدور محوري في خدمة الإنسانية وتعزيز التنمية لتحقيق مستقبل أفضل، مشيراً إلى ما قدّمه خادم الحرمين الشريفين من مبادرات لمواجهة جائحة كورونا من خلال دعم منظمات الصحة العالمية والعمل على تعزيز الدعم للدول النامية".
وأضاف أمير منطقة الرياض أن "هذه الذكرى العزيزة على قلب كل مواطن ومواطنه فرصة عظيمة لنؤكّد الولاء لهذه القيادة المباركة، التي لم تتوانَ في خدمة هذا الوطن ومواطنيه داخلياً وخارجياً، وسعت وتسعى لأن تكون المملكة العربية السعودية في القمة دوما وأبداً بإذن الله".
وسأل الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها، وأن يحقق لها ما تصبو إليه من عزة ورفعة.
18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442 03:40 PM
قال إنها عزيزة على قلب كل مواطن وفرصة عظيمة لتأكيد الولاء للقيادةأمير الرياض: ذكرى البيعة تحل والمملكة تعيش نهضة نوعية ومشروعات تنموية
رفع أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، باسمه ونيابةً عن أهالي منطقة الرياض، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة ذكرى البيعة السادسة.
وقال أمير منطقة الرياض في تصريح بهذه المناسبة: "تحل علينا ذكرى البيعة السادسة لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- والوطن ولله الحمد يعيش نهضة نوعية ومشروعات تنموية، ويحقق الإنجازات المتتالية بهمم عالية وخطط طموحة ورؤية ثاقبة ويرفل بالنعم والأمن والرخاء والبناء بفضل من الله ثم بحكمة وحزم قائد هذا الوطن".
وأضاف أن "المملكة خلال هذا العهد الزاهر تتبوأ مكانة دولية عالية فنجدها تترأس اجتماعات قمة العشرين -والتي تتوافق مع هذه الذكرى الغالية- وتقوم بدور محوري في خدمة الإنسانية وتعزيز التنمية لتحقيق مستقبل أفضل، مشيراً إلى ما قدّمه خادم الحرمين الشريفين من مبادرات لمواجهة جائحة كورونا من خلال دعم منظمات الصحة العالمية والعمل على تعزيز الدعم للدول النامية".
وأضاف أمير منطقة الرياض أن "هذه الذكرى العزيزة على قلب كل مواطن ومواطنه فرصة عظيمة لنؤكّد الولاء لهذه القيادة المباركة، التي لم تتوانَ في خدمة هذا الوطن ومواطنيه داخلياً وخارجياً، وسعت وتسعى لأن تكون المملكة العربية السعودية في القمة دوما وأبداً بإذن الله".
وسأل الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها، وأن يحقق لها ما تصبو إليه من عزة ورفعة.
، أمير الرياض: ذكرى البيعة تحل والمملكة تعيش نهضة نوعية ومشروعات تنموية ،
المصدر : الخليج 365
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