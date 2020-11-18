شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في الفلبين تكشف مستجدات قضية اختفاء المواطن عبدالله الشريف والان نبدء بالتفاصيل
أنها قامت ولازالت بجميع الجهود الممكنة لحل هذه القضية انطلاقا من التوجيهات السامية الكريمة لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - حفظهم الله - برعاية شؤون المواطنين والحرص على سلامتهم وبمتابعة من سمو وزير الخارجية وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الفلبين .
كما تود السفارة الإعلان بأنه سبق أن وصل وفد أمني سعودي عالي المستوى الجمهورية الفلبين بناءا على توجيهات مقام خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - للتنسيق مع الجهات الفلبينية المختصة لمعرفة الإجراءات والتحقيقات القائمة حول القضية .
مع العلم بأن السفارة قامت ولازالت منذ اختفاء الطائرة بجميع الجهود الممكنة للعثور على المواطن / عبدالله الشريف وذلك بالتنسيق المستمر مع الجهات الفلبينية المختصة وبمتابعة من مكتب رئيس الجمهورية .
بالإضافة إلى أن المسؤولين في السفارة لايزالون يواصلون جهودهم من خلال عقد اللقاءات مع كافة الجهات ذات العلاقة الحثهم على تكثيف البحث وإجراء التحقيقات اللازمة بدءا من مكتب رئاسة الجمهورية ، ووزارة الخارجية الفلبينية ، ووزير الدفاع الفلبيني ووزير المواصلات ، ومدير عام هيئة الطيران ، وشركة الاتصالات ، وفريق التحقيق من الهيئة الوطنية للاستخبارات ، وفريق التحقيق من الاستخبارات العسكرية التابع لوزارة الدفاع والشرطة الوطنية والقوات الجوية والبحرية وخفر السواحل والصليب الأحمر الفلبيني . والسفارة على تواصل مستمر مع عائلة المواطن / عبدالله الشريف وتطلعهم على أي مستجدات في هذا الخصوص .
وتؤكد السفارة مجددة حرصها ومتابعتها لهذه القضية وسوف تقوم بالإعلان عن أي مستجدات في حينه ، راجين من الله العلي القدير أن تسفر نتائج البحث عن عودة المواطن / عبدالله الشريف إلى ذويه سالما معافي في القريب العاجل .
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة في الفلبين تكشف مستجدات قضية اختفاء المواطن عبدالله الشريف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.