شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في الفلبين تكشف مستجدات قضية اختفاء المواطن عبدالله الشريف والان نبدء بالتفاصيل

تعلن سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية الفلبين فيما يخص قضية اختفاء المواطن / عبدالله خالد العياشي الشريف الذي فقد الاتصال به أثناء رحلة طيران تدريبية مع مدربه الفلبيني جنوب الفلبين بمدينة سان خوسيه ) بجزيرة مندورو بتاريخ 17 مايو 2019 م .

أنها قامت ولازالت بجميع الجهود الممكنة لحل هذه القضية انطلاقا من التوجيهات السامية الكريمة لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - حفظهم الله - برعاية شؤون المواطنين والحرص على سلامتهم وبمتابعة من سمو وزير الخارجية وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الفلبين .

كما تود السفارة الإعلان بأنه سبق أن وصل وفد أمني سعودي عالي المستوى الجمهورية الفلبين بناءا على توجيهات مقام خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - للتنسيق مع الجهات الفلبينية المختصة لمعرفة الإجراءات والتحقيقات القائمة حول القضية .

مع العلم بأن السفارة قامت ولازالت منذ اختفاء الطائرة بجميع الجهود الممكنة للعثور على المواطن / عبدالله الشريف وذلك بالتنسيق المستمر مع الجهات الفلبينية المختصة وبمتابعة من مكتب رئيس الجمهورية .

بالإضافة إلى أن المسؤولين في السفارة لايزالون يواصلون جهودهم من خلال عقد اللقاءات مع كافة الجهات ذات العلاقة الحثهم على تكثيف البحث وإجراء التحقيقات اللازمة بدءا من مكتب رئاسة الجمهورية ، ووزارة الخارجية الفلبينية ، ووزير الدفاع الفلبيني ووزير المواصلات ، ومدير عام هيئة الطيران ، وشركة الاتصالات ، وفريق التحقيق من الهيئة الوطنية للاستخبارات ، وفريق التحقيق من الاستخبارات العسكرية التابع لوزارة الدفاع والشرطة الوطنية والقوات الجوية والبحرية وخفر السواحل والصليب الأحمر الفلبيني . والسفارة على تواصل مستمر مع عائلة المواطن / عبدالله الشريف وتطلعهم على أي مستجدات في هذا الخصوص .

وتؤكد السفارة مجددة حرصها ومتابعتها لهذه القضية وسوف تقوم بالإعلان عن أي مستجدات في حينه ، راجين من الله العلي القدير أن تسفر نتائج البحث عن عودة المواطن / عبدالله الشريف إلى ذويه سالما معافي في القريب العاجل .