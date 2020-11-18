شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور .. ضبط وإتلاف 357 كلجم مخللات غير صالحه بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت بلدية وسط الدمام مركبة تحمل 357 كلجم من المخللات غير الصالحه للإستخدام تظهر عليها علامات التلف والفساد بسبب سوء النقل والحفظ والتخزين والتي كانت جاهزة للتوزيع. وتم إتلاف كامل الكمية وجاري العمل على إستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

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