الحالات الحرجة تتراجع لـ808 والمدينة تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ63

2020-11-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (411) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (341515) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (6983) حالة من بينها (808) حالات حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (354208) حالات، توفي منهم (5710) حالات.

توزيع إصابات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (290) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي؛ الرياض 63، المدينة المنورة 29، حائل 24، جدة 13، مكة المكرمة 12، بريدة 11، بلجرشي 10.

كما تم رصد عدد من الحالات المتفرقة في عدة مدن كما يلي:



