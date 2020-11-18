محافظ الجمارك لـ”المواطن”: منفذ جديدة عرعر يستوعب 300 ناقلة يوميًا.. وإجراءات للتحقق من الشحنات

2020-11-18

متابعات الخليج 365 - محمد عامر

أكد محافظ الهيئة العامة للجمارك الأستاذ أحمد الحقباني لـ “متابعات الخليج 365” على وجود تنسيق أمني عالي المستوى بين الجانبين السعودي والعراقي لضمان انسيابية حركة البضائع عبر منفذ جديدة عرعر الذي تم افتتاحه اليوم.

وكشف محافظ الجمارك في تصريح لـ”متابعات الخليج 365” بعد تدشين المنفذ اليوم إنه اعتبارًا من الغد سوف تبدأ عملية تسيير الرحلات لاستقبال البضائع، مشيرًا إلى أنه من المتوقع استقبال 200-300 شاحنة على الجانبين في اليوم الواحد.

وشدد الحقباني على وجود إجراءات التحقق من الشحنات والبضائع، موضحًا أنه تم التواصل مع مجلس الغرف السعودية والجهات المختصة بآلية العمل.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية قام اليوم بتدشين المنفذ بحضور وزير الداخلية العراقي.

ويأتي ذلك وفقًا لنتائج أعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي في دورته الرابعة التي اعتمدها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق مصطفى الكاظمي مؤخرًا.

ويقع مشروع إنشاء وتحسينات منفذ (جديدة عرعر) من الجانب السعودي ومنفذ (عرعر) من الجانب العراقي على مساحة إجمالية تبلغ مليونًا و666 ألفًا و772 مترًا مربعًا، ويضم المشروع “منطقة لوجستية” ستكون بمثابة البوابة الاقتصادية للجزء الشمالي من المملكة، والانطلاقة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية السعودية العراقية، ونحو آفاقٍ جديدة من التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية، كما سيُسهم المشروع في تيسير حركة التجارة البينية بين البلدين الشقيقين.



