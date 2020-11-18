مطالبات بإجراء تعديل بسيط على تحديث تويتر الجديد 

2020-11-18

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

رحب المستخدمون بـ تحديث تويتر الجديد بشأن التغريدات العابرة Fleets والتي تشبه خاصية القصص أو الستوريز في إنستقرام، ولكنهم طالبوا بإضافة تعديل عليها.

وقدم المطورون تحديث تويتر الجديد في وقت متأخر من الأمس، وهي ميزة تُمكِن المستخدمين من مشاركة النصوص والصور ومقاطع الفيديو التي يمكن تخصيصها بخلفيات وخيارات نصية متنوعة، وتتوفر لمدة 24 ساعة من نشرها.

ولاستخدام تحديث تويتر الجديد، يحتاج المستخدمون إلى الانتقال إلى التطبيق في الجوال ثم النقر على خيار “إضافة” على صورة ملفهم الشخصي.

مطالب بإضافة زر للتعديل

وبعد إطلاق الميزة، تصدر تحديث تويتر الجديد قائمة الأكثر تداولًا عالميًا على المنصة حيث يبدأ المستخدمون في تجربة ومشاركة أفكارهم حولها، وكانت إحدى أكثر الملاحظات شيوعًا هي أن الخاصية تفتقر إلى زر يتيح للمستخدم تعديل تغريداته.

ولطالما طالب مستخدمو تويتر بخيار التعديل في منشوراتهم؛ حتى يتمكنوا من تصحيح تغريداتهم المنشورة التي تحتوي على أخطاء نحوية أو مطبعية بدلًا من إضافة رد آخر يقر بالخطأ أو يضطرون إلى حذف التغريدة ونشرها من جديد.

ومع ذلك، تحدث المؤسس المشارك لشركة تويتر، جاك دورسي، عن ذلك قائلًا إن الإجابة السريعة حول هذه المطالب هي الرفض، متابعًا أن وجود خاصية التعديل قد يؤثر على طريقة تدفق التغريدات.

وأوضح: قد ترسل تغريدة ومن ثم قد يعيد شخص ما إعادة تغريدها وبعد ذلك بساعة يتم تغيير المحتوى تمامًا وتنتشر على هذا النحو، هذا شيء يجب الانتباه إليه، نحن ندرك أن كثير من الناس يريدون هذا التعديل لأنهم يريدون إصلاح خطأ إملائي سريع أو رابط معطل أو غير ذلك وهذا شيء رائع، لكن إضافة التصحيح في التعليقات لا تستغرق وقتًا يُذكر.

وقالت منصة تويتر إن المستخدمين سيتمكنون قريبًا من مشاركة الملصقات والبث المباشر أيضًا.

وسيتمكن الأفراد الذين يمكنهم رؤية ملفك الشخصي من الوصول إلى تغريداتك العابرة كما أنه يمكن أن تتلقى ردودًا على هذه التغريدات عبر صندوق الرسائل إذا كان متاحًا لتلقي الرسائل من الجميع.

وقد تم اختبار الميزة في البرازيل وإيطاليا والهند وكوريا الجنوبية، وسيتم تعميمها قريبًا على مستوى العالم.



