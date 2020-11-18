غلام لـ”المواطن”: عجلة التطور في وطننا تمضي في تفرد وإبهار

2020-11-18

متابعات الخليج 365 - محمد داوود - جدة

رفع الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، الدكتور أيمن غلام، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة الذكرى السادسة للبيعة.

نهضة تنموية فريدة:

وقال في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“: إننا نعيش اليوم نهضة تنموية فريدة وتلاحمًا متينًا بين القيادة والشعب لتحقيق رفاهية متابعات الخليج 365 وجودة الحياة، فعجلة التطور والبناء في وطننا الغالي تتسارع ولا تتوقف لتمضي مواصلة في تفرد وإبهار سجَّلت عبرها أمجادًا ثرية وإنجازات حافلة استحقت أن يخلدها التاريخ محليًّا وعالميًّا.

نجدد البيعة والولاء:

وأضاف: ذكرى البيعة مناسبة سعيدة وغالية، على قلوب جميع المواطنين، حيث تجسد مشاعر الولاء والاعتزاز تجاه قيادتنا الرشيدة، وبذلك نجدد البيعة والولاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان في ذكرى البيعة السادسة حزم وعزم، أمن وأمان، خير وعطاء، بناء ونماء، بقيادة حكيمة، في وطن الشموخ والعز والفخر.

إنجازات كبيرة ورائعة:

وتابع: 6 سنوات مدة قصيرة في عمر الزمن ولكن الإنجازات التي شهدتها المملكة من تحولات في الشأن الداخلي والشأن الخارجي جعلها في مصاف الدول المتقدمة والجميع يهابها ويقدرها.



