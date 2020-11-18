المراعي تحصد جوائز علاقات المستثمرين بالشرق الأوسط 2020

2020-11-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

حصدت المراعي جائزة الشركة الرائدة في مجال علاقات المستثمرين بالسعودية لعام 2020، وذلك خلال المؤتمر السنوي الثاني عشر الافتراضي الذي أقامته جمعية علاقات المستثمرين بالشرق الأوسط مؤخرًا.

كما حصلت الشركة أيضًا على المركز الثالث بالشرق الأوسط في كل من؛ جائزة أفضل تقرير رقمي سنوي، وجائزة أفضل شركة في علاقات المستثمرين الرقمية.

وجاء نيل المراعي لهذه الجوائز، التي تُمنحُ للشركات ذات الممارسات والمعايير المهنية العالمية في مجال علاقات المستثمرين٬ بعد أن تم ترشيحها من قبل العديد من المؤسسات المالية بأنحاء العالم عبر استطلاع للرأي مستقل أجرته تومسون رويترز إكستل حول علاقات المستثمرين.

وقال عبدالله العتيبي، رئيس الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة بالمراعي: “تأتي هذه الجوائز لتؤكد من جهة نجاح شركة المراعي في تطبيق أفضل الممارسات المهنية العالمية في مجال علاقات المستثمرين، وتعزّز من جهة أخرى استمرارية الشركة في تطوير أحدث التقنيات والأدوات التي تخدم مستثمريها وتقوي العلاقة معهم”.

وتعد المراعي أكبر شركة متكاملة رأسيًا للألبان في العالم، وتم إدراجها كمساهمة عامة في سوق الأسهم السعودية في عام 2005، ويساهم فيها حاليًا أكثر من 51 ألف مستثمر، وتصدر منتجاتها إلى دول الخليج وبعض الدول العربية عبر أسطول نقل يعد الأكبر في الشرق الأوسط.

