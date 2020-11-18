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فيديو وصور.. أمير الشمالية ووزير الداخلية العراقي يدشنان منفذ جديدة عرعر
وفقًا لنتائج أعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي
متابعات الخليج 365 - محمد عامر - عرعر
رعى الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، حفل تشغيل منفذ جديدة عرعر بحضور وزير الداخلية العراقي.
يأتي ذلك وفقًا لنتائج أعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي في دورته الرابعة التي اعتمدها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق مصطفى الكاظمي مؤخرًا.
ويقع مشروع إنشاء وتحسينات منفذ (جديدة عرعر) من الجانب السعودي ومنفذ (عرعر) من الجانب العراقي على مساحة إجمالية تبلغ مليونًا و666 ألفًا و772 مترًا مربعًا، ويضم المشروع “منطقة لوجستية” ستكون بمثابة البوابة الاقتصادية للجزء الشمالي من المملكة، والانطلاقة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية السعودية العراقية، ونحو آفاقٍ جديدة من التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية، كما سيُسهم المشروع في تيسير حركة التجارة البينية بين البلدين الشقيقين.
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