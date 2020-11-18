مسؤول روسي : نتطلع للشراكة مع السعودية بشأن لقاح كورونا

2020-11-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال مسؤول روسي إن بلاه تتطلع إلى الشراكة مع السعودية بشأن لقاح كورونا الروسي الذي سيدخل مرحلة التشغيل النهائي في الفترة القادمة بعد نجاح مرحلة التجارب السريرية بشكل كبير.

قمة العشرين في السعودية

وقال كيريل ديميترييف الرئيس التنفيذي لـصندوق الاستثمار المباشر الروسي، إنه لن يكون هناك لقاح واحد كاف، وتحتاج البلدان إلى البدء في بناء حافظات من اللقاحات على أساس تقنيات مختلفة من أجل ضمان برامج التلقيح الشاملة السلسة.

وأضاف: نعتقد أن مثل هذا النهج يمكن أن يصبح موضوعاً للنقاش خلال قمة قادة مجموعة العشرين هذا الأسبوع برئاسة السعودية.

لقاح كورونا الروسي

وكانت المجموعة الكيميائية السعودية القابضة وقّعت من خلال قطاعها الدوائي المتمثل في شركة أجا للصناعات الدوائية (أجا فارما) والشركة السعودية العالمية للتجارة (سيتكو فارما)، مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي، مذكرة غير ملزمة للتعاون المشترك فيما يخص اللقاح الخاص بفيروس كورونا.

ونصت مذكرة التفاهم في مرحلتها الأولى على توفير وتوزيع اللقاح في السعودية، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية الخاصة بنقل تقنيات التصنيع للقاح داخل المملكة، وما يصاحب ذلك من تدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية.

