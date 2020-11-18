مع إزالة أنابيب التابلاين .. أهالي القيصومة يستذكرون البدايات

2020-11-18

متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي - القيصومة

مع بدء إزالة خط التابلاين حالياً والذي يمر بمدينة القيصومة، يستذكر عدد من أهالي المدينة نشأة القيصومة المتزامنة مع إنشاء الخط عام 1948م الذي على أثره تم إنشاء محطات لهذا الخط على امتداده وكان ذلك سبباً في إنشاء عددٍ من المدن كان من بينها مدينة القيصومة كأولى محطات هذا المشروع العملاق.

“متابعات الخليج 365” التقت بعدد من أهالي القيصومة التي تبعد عن محافظة حفر الباطن ١٧ كيلو واسترجعوا ذكريات الماضي الجميل وذكروا كيف كانت الحياة وقت إنشاء مدينة القيصومة .

وقال عبد الله الجندي أحد مواليد القيصومة وبالتحديد في مستشفى التابلاين، إنه في السابق كانت تتواجد أغلب الجهات الحكومية في القيصومة كمركز الإمارة والشرطة والمستشفى والممثلية بالإضافة إلى الجوازات والمدارس والبرقية وكذلك الأحوال المدنية والجمارك.

ويضيف الجندي: كنا نرى في التابلاين العديد من وسائل الترفيه مثل ملاعب كرة القدم والطاولة والبلياردو والمسابح بالإضافة إلى الكانتين وصالات السينما والتلفاز.

بدوره بين إبراهيم السيف أن والده رحمه الله كان أول وكيل للخطوط السعودية في القيصومة واستمر فيها ما يقارب الـ 20 سنة حتى تحولت إلى فرع آن ذاك، حيث لم يكن هناك مبنى للمطار وكان مقتصرًا على غرفة واحدة تابعة لشركة التابلاين للجلوس فقط ، وكان نوع الطائرة في ذلك الوقت داكوتا ذات الـ 24 مقعداً التي تنقل المسافرين بواقع ثلاث رحلات أسبوعية إلى الرياض والقصيم وحائل.

بدوره ذكر عبد السلام الجوفي، أن الملك سعود بن عبد العزيز افتتح في ذلك الوقت محطة القيصومة بالإضافة إلى افتتاح مركز الإمارة والشرطة والمحكمة الشرعية، مشيرًا إلى أنه في ذلك الوقت كانت جميع الدوائر الحكومية تتواجد في القيصومة، واستمرت القيصومة طويلاً حتى بدأت شركة التابلاين تتضاءل بسبب الحرب الأهلية في لبنان والتي على إثرها توقف خط التابلاين من النفط لتقوم الشركة بعد ذلك في تصفية حقوق موظفيها ليعودوا إلى مدنهم كحليل والجنوب والدمام وبقعاء والتي قدموا من أجل العمل في خط التابلاين.

وبين عبد الله الجوفي أنه عند إنشاء خط التابلاين كان من ضمن الاشتراطات وضع مورد ماء للماشية من إبل وأغنام في مدينة القيصومة وكان عليه إقبال كبير من قبل أصحاب الماشية خصوصاً عند حركة الرعي من المنطقة الشرقية وصولاً للشمال، وطالب الجوفي المسؤولين في أمانة حفر الباطن وهيئة التراث الاهتمام بمثل هذه المواقع التي تعتبر تراثية لكنها الآن مهملة.

وأشار فازع بن بدر إلى أن شركة التابلاين في ذلك الوقت قامت بإنشاء إسكان خاص بمدراس الدوائر الحكومية ومن ضمنهم مدير محطة التابلاين بالقيصومة.



