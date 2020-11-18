شكرا لقرائتكم خبر عن «العيبان» يتفقد عدداً من المرافق الصحية بجدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ضمن مبادرة «معاً نرتقي»، التي أطلقتها وزارة الصحة أخيراً تماشياً مع رؤية المملكة 2030، قام وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية عبدالرحمن العيبان بزيارة تفقدية لعدد من المرافق والمنشآت الصحية بمحافظة جدة صباح (الأربعاء)، يرافقه مساعد مدير الشؤون الصحية بجدة للخدمات العلاجية الدكتور محمود العلي، والمساعد للشؤون الهندسية المهندس عادل العقل، إذ شملت مستشفى الملك فهد العام، ومجمع الملك عبدالله الطبي بشمال جدة، وعددا من المراكز الصحية، وذلك للتأكد من كفاءة عمل المنشآت وجودتها والحرص على السلامة العامة بالمستشفيات والمراكز، وآلية تطبيقها داخل المنشأة من خلال تدريب العاملين ومعرفة الخطط للإخلاء بشكل مستمر، مع أخذ كافة الاحتياطات وشروط الأمن والسلامة والتأهب والاستعداد، وكيفية التعامل في حالة حدوث حدث طارئ لا سمح الله، والحفاظ على سلامة المرضى وسلامة وصيانة الأجهزة الطبية.

كما تفقد خلال هذه الزيارة العديد من الأقسام الطبية وغرف المرضى، واطمأن على صحة المرضى والخدمات التي تقدم لهم، كما اطلع على أنظمة الأمن والسلامة بالمنشأة الحديثة والمتبعة وفق مواصفات عالمية، وكيفية التخلص من النفايات الطبية للمحافظة على سلامة العاملين بها.

وفي الختام قدم العيبان شكره لجميع العاملين بالمرافق والمنشآت الصحية على جهودهم، وحثهم على بذل مزيد من الجهد لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين.