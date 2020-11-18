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محمد بن مسعود - الدمام - رفع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية عبدالله ولمان العازمي، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد -حفظهما الله- بمناسبة الذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم.
وقال في هذه المناسبة: "أتشرّف باسمي ونيابةً عن زملائي وزميلاتي في صحة الحدود الشمالية، أن أرفع لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين، أسمى آيات التهاني والتبريكات في ذكرى البيعة السادسة، ونجدد الولاء والسمع والطاعة".
وذكر "العازمي" أن اليوم هو الذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم، حيث أثبت خادم الحرمين الشريفين للعالم أجمع بأن الإنسان هو محور الاهتمام، وخير دليل على ذلك جائحة كورونا التي اجتاحت العالم هذا العام، وأثبتت المملكة بإنسانيتها أنه لا فرق بين مواطن ومقيم في تلقي الخدمة الصحية في أوقات الأزمات.
واختتم "العازمي" تصريحه داعياً الله –عز وجل- أن يحفظ لنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وأن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان، والاستقرار والرخاء.الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية خادم الحرمين الشريفين ذكرى البيعة السادسة
18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442 03:08 PM"صحة الشمالية" تهنئ خادم الحرمين الشريفين بذكرى البيعة السادسة
رفع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية عبدالله ولمان العازمي، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد -حفظهما الله- بمناسبة الذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم.
وقال في هذه المناسبة: "أتشرّف باسمي ونيابةً عن زملائي وزميلاتي في صحة الحدود الشمالية، أن أرفع لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين، أسمى آيات التهاني والتبريكات في ذكرى البيعة السادسة، ونجدد الولاء والسمع والطاعة".
وذكر "العازمي" أن اليوم هو الذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم، حيث أثبت خادم الحرمين الشريفين للعالم أجمع بأن الإنسان هو محور الاهتمام، وخير دليل على ذلك جائحة كورونا التي اجتاحت العالم هذا العام، وأثبتت المملكة بإنسانيتها أنه لا فرق بين مواطن ومقيم في تلقي الخدمة الصحية في أوقات الأزمات.
واختتم "العازمي" تصريحه داعياً الله –عز وجل- أن يحفظ لنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وأن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان، والاستقرار والرخاء.
، "صحة الشمالية" تهنئ خادم الحرمين الشريفين بذكرى البيعة السادسة ،
المصدر : الخليج 365
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