محمد بن مسعود - الدمام - قال: سنبذل جهود مشتركة مع الإدارة الأمريكية الجديدة أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الوصول إلى تحقيق الاستقرار لسوق النفط. وأضاف وفقاً لوكالة "رويترز": الاستمرار في تحقيق المزيد مرهون بالإرادة والقدرة. وأردف الأمير "عبدالعزيز": ليس لدي شك في أننا ستكون لنا علاقات فعالة وسنبذل جهودا مشتركة مع الإدارة الأمريكية الجديدة. وتابع بالقول: لدينا برنامج ثنائي بشأن تقليل الانبعاثات مع أمريكا وإذا استطعنا النجاح في ذلك فسيكون تعاوناً جيداً.وزير الطاقة 18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442 03:02 PM قال: سنبذل جهود مشتركة مع الإدارة الأمريكية الجديدة وزير الطاقة: استطعنا تحقيق الاستقرار لسوق النفط وزير الطاقة: استطعنا تحقيق الاستقرار لسوق النفط أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الوصول إلى تحقيق الاستقرار لسوق النفط. وأضاف وفقاً لوكالة "رويترز": الاستمرار في تحقيق المزيد مرهون بالإرادة والقدرة. وأردف الأمير "عبدالعزيز": ليس لدي شك في أننا ستكون لنا علاقات فعالة وسنبذل جهودا مشتركة مع الإدارة الأمريكية الجديدة. وتابع بالقول: لدينا برنامج ثنائي بشأن تقليل الانبعاثات مع أمريكا وإذا استطعنا النجاح في ذلك فسيكون تعاوناً جيداً. الكلمات المفتاحية ، وزير الطاقة: استطعنا تحقيق الاستقرار لسوق النفط ،

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