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نجحت القوات الخاصة لأمن الطرق وضمن مهامه الانسانية في إعادة مواطن لذويه بمنطقة حائل، بعد أن تلقت الجهات الأمنية بلاغاً عن تغيبه.
وأوضح حساب "أمن الطرق" على "تويتر" اليوم أن الحالة الصحية للمواطن جيدة.القوات الخاصة لأمن الطرق حائل
18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442 02:57 PM
بعدما تلقت الجهات الأمنية بلاغاً يفيد بتغيبه.. وصحته جيدةالقوات الخاصة لأمن الطرق تعيد مواطناً لذويه في حائل
نجحت القوات الخاصة لأمن الطرق وضمن مهامه الانسانية في إعادة مواطن لذويه بمنطقة حائل، بعد أن تلقت الجهات الأمنية بلاغاً عن تغيبه.
وأوضح حساب "أمن الطرق" على "تويتر" اليوم أن الحالة الصحية للمواطن جيدة.
، القوات الخاصة لأمن الطرق تعيد مواطناً لذويه في حائل ،
المصدر : الخليج 365
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