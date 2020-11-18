شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. كلاب يتسابقون على دمية بشكلٍ شرس في الأحساء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الأحساء (صدى):

كشف مشهور تطبيق سناب شات، عبد الرحمن المطيري، عن تنظيم سباق بين الكلاب في منطقة الأحساء.

وأوضح أنهم استعانوا بدمية على هيئة حيوان في هذا السباق، حيث يتم تعليق الدمية وتحريكها بواسطة سيارة بينما يتسابق الكلاب وراءها لحين الوصول لخط النهاية.

وأكد أن هذه السباق ممتع وبها تفاصيل جميلة ومغامرة وتحدي، مستعرضاً جانب من مشاركة الكلاب في السباق.