شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متقاعد ينفق مليوني ريال على الدراجات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف أحد موظفي شركة أرامكو المتقاعدين في الدمام، عن عشقه للدراجات النارية التي لازمته منذ الطفولة، ما دفعه لإنفاق مليوني ريال على شرائها.

وقال عادل الصالحي، لبرنامج " الراصد " : والدي كان يمنع ركوب السيارات والمركبات، حيث ذلك كان سبب في انفاقي المالي على الدراجات النارية والهوائية، بعد التقاعد.

وأشار إلى أن هناك بعض الدراجين الشباب يطلبون منه التدريب وأخذ النصائح والاستفادة من خبرته الطويلة في هذا المجال.

وتابع: "تمنيت أن يكون التقاعد بعد 10 سنوات من العمل، فبخلاف الدوام والعمل الوظيفي أجد متعة في مجال سيطر على طفولتي وجعلني من عشاق الدراجات".