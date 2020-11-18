شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن يبدع في تصوير الفضاء والأجرام السماوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تمكن مواطن من التقاط صور للفضاء والأجرام السماوية باستخدام كاميرات، مؤكداً أنه كان يرصد الفضاء باستخدام التلسكوب، وبعدها اتجه للتصوير.

ولفت أنس ماجد، خلال استضافته بقناة الإخبارية، إلى أن مدينتي الدهناء ورماح من المدن التي تمكن المصور من التقاط صور جيدة للفضاء لكون أن السماء فيها تكون صافية.

وأضاف أن التصوير الفضائي مختلف عن التصوير العادي، ويحتاج كاميراته لتبريد عالي، مؤكداً أن تجربته مفيدة، متمنياً أن يتم الاهتمام بالمصورين الفضائيين ودعمهم.