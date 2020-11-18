شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن يصنع محمية طبيعية للطيور تضم أنهار وشلالات بديعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الأحساء (صدى): في تجربة فريدة ، نجح مواطن بالأحساء في إنشاء محمية طبيعية خاصة للطيور بإمكانات بسيطة . في تجربة فريدة ، نجح مواطن بالأحساء في إنشاء محمية طبيعية خاصة للطيور بإمكانات بسيطة . وأكد الواطن "أبو أنور المسبّح" أنه جمع في هذه الحمية أنواع نادرة من الطيور ، جمعها خلال فترة طويلة فكلما أعجبه طير اختاره للمحمية . وأضاف أنه صنع صناديق كبيوت للطيور بأشكال جميلة مع نوافير وشلالات وأنهار صغيرة ما أضفى على المكان طابع جمالي خاص ، وفقاً للعربية .

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