شكرا لمتابعة خبر عن إنشاء إدارة لمراقبة انتظام دوام الموظفين في المديريات والتجمعات الصحية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت وزارة الصحة، توجيه بإنشاء إدارة لمراقبة انتظام الموارد البشرية في المديريات بالمناطق والمحافظات والتجمعات الصحية.

ويأتي ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الذي ينص على إلغاء وحدات المتابعة في الأجهزة الحكومية.

وأشارت إلى أن هذه الإدارة ترتبط بمساعد مدير عام أو مدير الشؤون الصحية للموارد البشرية أو نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية.

وأكدت الوزارة، على أن تقوم المديريات والتجمعات الصحية بترشيح مدير لهذه الإدارة وإرسال بياناته لوكالة الموارد البشرية، على أن تلتزم بتقديم الدعم الكامل لهذه الإدارات.