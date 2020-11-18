شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قافلة مساعدات طبية في طريقها إلى العراق عبر منفذ «جديدة عرعر» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تتجه ‏قافلة من حوالي 15 حافلة محملة بالمساعدات الطبية إلى العراق، اليوم الأربعاء، لمساعدته في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر منفذ "جديدة عرعر" الذي سيُفتتح بعد قليل.

وأوضح مدير المساعدات الطبية بمركز الملك سلمان للإغاثة، الدكتور عبدالله صالح المعلم، أن تلك المساعدات هي مستلزمات وقاية شخصية ضد فيروس كورونا، وهي مجموعة من الواقيات والأغطية والألبسة وكذلك أجهزة التحليل المخبري، بحسب تقرير قناة" العربية".

وتعد هذه المساعدات الطبية هي الدفعة الأولى من مركز الملك سلمان للإغاثة والتي بلغت تكلفتها 14 مليون ريال، وستليها دفعات أخرى في مجالات مختلفة.