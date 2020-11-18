"الشورى" يقترح إنشاء صندوق إستثماري لهيئة الولاية على أموال القاصرين

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):اقترح مجلس الشورى اليوم الأربعاء إنشاء صندوق استثماري يرتبط بالهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين .
وقال عضو الشورى " سعد العتيبي " أن الصندوق حال تفيذه سيعمل تحت إدارة إحدى الشركات الاستثمارية المرخصة من هيئة السوق المالية على غرار الصناديق الوقفية، ويختص بأموال القاصرين ومن في حكمهم وفق معايير محددة ومحافظة تحقق عوائد كبيرة ومرضية .
كما اقترح " العتيبي " الاستغناء عن المراقب المالي في هيكل المنظمة واستبداله بإدارة مراجعة داخلية قوية وإدارة مالية ونظام الحوكمة.
جاء ذلك خلال مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعام المالي 1440- 1441 هـ.
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