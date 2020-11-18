شكرا لمتابعة خبر عن "حماية المستهلك" توضح الإجراء المتبع حال رفض البائع استبدال أو إرجاع المنتجات المعيبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت جمعية حماية المستهلك الإجراء الذى يجب على المرء أن يتبعه حال رفض البائع استبدال أو إرجاع المنتجات المعيبة.
وأكدت الجمعية أن من حق المشتري استبدال أو إرجاع السلعة أو المنتج الذى لا ينطبق عليه المواصفات، وفقا لسياسة الاستبدال والاسترجاع الخاصة بالمنشأة.
وأضافت أنه في حال رفض البائع استبدال أو إرجاع المنتج فيجب على المرء في هذه الحالة تقديم شكوى لوزارة التجارة على 1900 أو عبر تطبيق بلاغ تجاري.
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