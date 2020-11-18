شكرا لمتابعة خبر عن ‏نائب أمير الرياض: 6 أعوام والوطن يعيش نهضة غير مسبوقة وفق رؤية استراتيجية طموحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

رفع الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، اليوم الأربعاء، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بمناسبة الذكرى السادسة لتوليه مقاليد الحكم.

وقال نائب أمير الرياض، إن مشاعر الفرح بهذه الذكرى الغالية على قلوبنا جميعا لا تصفها الكلمات ولا توفيها العبارات لقائد سطر الإنجازات وحقق الطموحات وأرسى دعائم الأمن وحارب الفساد والتطرف، وجعل هذا الوطن العظيم يعيش نهضة غير

مسبوقة وحراكا على كافة الأصعدة، وفق رؤية استراتيجية طموحة التحقيق رخاء وازدهار هذا الوطن وأبناءه.

وأشار الأمير محمد بن عبدالرحمن، إلى أن المملكة خلال هذا العهد الزاهر عززت من مكانتها الدولية المرموقة وما أدل على ذلك من ترأسها واستضافتها لقمة مجموعة العشرين لعام 2020، وإعدادها لبرامج شاملة وطموحة وتوفير كافة الإمكانات لتحقيق النجاح، بالإضافة إلى مواصلة إسهاماتها الكبرى في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة وتعزيز السلام العالمي.

وأوضح أنه على الرغم من التحديات والظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم في ظل جائحة كورونا وتأثيرها البالغ صحية اقتصادية إلا أن هذا الوطن بفضل الله ثم القيادة الحكيمة استطاعت تجاوز الصعاب ومواصلة مشاريع التنمية والتطوير، وتقديم كل ما يسهم في تجاوز هذه التحديات على كافة المستويات محلية ودوليا، داعيًا الله سبحانه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره وازدهاره في ظل قيادته الرشيدة.