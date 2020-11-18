بث مباشر عبر «عين».. «دروس الأربعاء» للمرحلتين المتوسطة والثانوية

القناة نشرت الرابط على حسابها

نشرت قناة عين، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، رابط البث المباشر لدروس اليوم الأربعاء من الأسبوع الثاني عشر للمرحلتين المتوسطة والثانوية. وأوضحت قناة عين أنه يمكن استقبال البث عبر عرب سات 12437 عمودي، وعبر يوتيوب من خلال الرابط: وكانت قنوات «عين» التعليمية قد وجَّهت نصائح مهمة للطلاب والطالبات؛ وذلك من أجل الاستعدادات المبكرة للاختبارات. وقالت، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»: «طلابنا وطالباتنا.. استعدادكم المبكر للاختبارات يساعدكم على الإلمام بالمناهج، ويزيد تركيزكم أثناء المذاكرة، لتحققوا التفوق والنجاح»، ووجهت 7 نصائح جاءت كالآتي: – اصنع لنفسك جدولًا للمذاكرة اليومية. – امنح نفسك ساعات كافية للنوم. – ابدأ بقراءة مناهجك والإلمام بها. – اطلب من معلمك أن يشرح لك النقاط التي لم تفهمها. – ناقش زملاءك في بعض المسائل لترسخ في ذهنك. – اختبر نفسك عند الانتهاء من المنهج. – تأكد أن جهازك والإنترنت يعملان جيدًا. يذكر أن وزارة التعليم هيأت ٢٣ قناة تعليمية (عين الفضائية) لبث الدروس وفق جدول دراسي، منها 3 قنوات للتربية الخاصة، وأرشفتها في (يوتيوب) للرجوع إليها في أي وقت؛ حيث يمكن للطالب الذي لا يتوافر لديه جهاز ذكي أو خدمة إنترنت تلقي دروسه من خلال قنوات عين على التردد (عربسات: 12437/ عمودي 27500). اقرأ أيضًا: الابتدائية والمتوسطة والثانوية.. «التعليم» تعلن جداول الحصص اليومية للأسبوع الـ12 قناة «عين» توجه 7 نصائح للطلاب بخصوص الاستعداد المبكر للاختبارات وزارة التعليم توضح شروط إجراء الاختبارات النهائية حضوريًا بالمدارس

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