حساب المواطن: خطوة تُوقف دعم المستفيد.. ومراعاة الـ90 يومًا ضرورةٌ

تفاعل برنامج حساب المواطن مع العديد من شكاوى المستفيدين بسبب إيقاف الدعم بطريقة مفاجئة؛ حيث استفسر أحدهم قائلًا: «تم تجميد حسابي، ما الخطوات المطلوبة لفك التجميد؟».

ورد الحساب الرسمي لخدمة مستفيدي حساب المواطن عبر موقع «تويتر» موضحًا: «نظرًا إلى عدم تصحيح البيانات وتقديم اعتراض خلال الفترة المسموحة والمحددة مسبقًا بـ90 يومًا، فقد تم إيقاف حسابكم بالبرنامج».

وجدد الذكر بإيقاف التسجيل في حساب المواطن، موضحًا: «التسجيل في البرنامج موقوف إلى أن تتم مراجعة ضوابط البرنامج مستقبلًا؛ حيث كان التسجيل متاحًا منذ انطلاقة البرنامج في ديسمبر 2017 إلى دفعة 28 من شهر مارس 2020 لمن شملهم الدعم ودُرست أهليتهم، ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين».

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