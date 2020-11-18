«الشورى» يفتح ملف هيئة الولاية على «أموال القاصرين».. وطرح 3 مقترحات

أعلن مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، أنه سيناقش التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعام المالي 1440- 1441 هـ.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الثالثة للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ.

وقال المجلس عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «مجلس_الشورى يناقش التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعام المالي 1440- 1441 هـ».

بدوره، تساءل عضو الشورى د. إبراهيم المفلح عن سياسة الاستثمار لدى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، ليتم تحديد السيولة المطلوبة سنويًا.

ومن جانبه، اقترح عضو الشورى سعد السبتي الاستغناء عن المراقب المالي في هيكل المنظمة واستبداله بإدارة مراجعة داخلية قوية وإدارة مالية ونظام الحوكمة.

كما اقترح عضو الشورى سعد العتيبي إنشاء صندوق استثماري يرتبط بالهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ويعمل تحت إدارة إحدى الشركات الاستثمارية المرخصة من هيئة السوق المالية على غرار الصناديق الوقفية، يختص بأموال القاصرين ومن في حكمهم وفق معايير محددة ومحافظة تحقق عوائد كبيرة ومرضية.

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