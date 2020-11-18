تحدثت عن دفع رسوم
كشفت الخطوط السعودية، عن الفئات التي يمكنها دخول صالة الفرسان؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل يحق لحاملي بطاقة ذوي الاحتياجات الخاصة دخول صالة الفرسان؟».
ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر» موضحًا: «يحق دخول صالة الفرسان لحاملي العضويتين الذهبية والفضية، ولضيوفنا المسافرين على الدرجة الأولى ودرجة الأعمال، ويمكنك دخول صالة الفرسان مقابل رسوم كذلك».
وأضاف: «لمعرفة الفرق بين درجات الخدمة، نأمل منك زيارة الرابط (اضغط هنا)».
اقرأ أيضًا:
استثناء من «الخطوط السعودية» للطلاب المبتعثين عند العودة للمملكة
إليك رابط الحجز.. "الخطوط السعودية" تعلن تسيير رحلات يومية وأسبوعية إلى تبوك
كانت هذه تفاصيل خبر «الفرسان».. «الخطوط السعودية»: 4 فئات يمكنهم دخول الصالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.