«الفرسان».. «الخطوط السعودية»: 4 فئات يمكنهم دخول الصالة

كشفت الخطوط السعودية، عن الفئات التي يمكنها دخول صالة الفرسان؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل يحق لحاملي بطاقة ذوي الاحتياجات الخاصة دخول صالة الفرسان؟».

ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر» موضحًا: «يحق دخول صالة الفرسان لحاملي العضويتين الذهبية والفضية، ولضيوفنا المسافرين على الدرجة الأولى ودرجة الأعمال، ويمكنك دخول صالة الفرسان مقابل رسوم كذلك».

وأضاف: «لمعرفة الفرق بين درجات الخدمة، نأمل منك زيارة الرابط (اضغط هنا)».

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