بالفيديو.. وزير الداخلية العراقي يصل منفذ عرعر الحدودي لافتتاحه رسميًّا

وصل وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي إلى منفذ عرعر الحدودي مع السعودية استعدادًا لافتتاحه، اليوم الأربعاء، بعد إغلاقه لأكثر من 29 عامًا.

ويأتي ذلك بعد الاتفاق على افتتاحه وفقًا لنتائج أعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي في دورته الرابعة، التي اعتمدها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ودولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق.

ويقع مشروع إنشاء وتحسينات منفذ «جديدة عرعر» من الجانب السعودي، ومنفذ «عرعر» من الجانب العراقي؛ على مساحة إجمالية تبلغ مليونًا و666 ألفًا و772 مترًا مربعًا.

وزير الداخلية عثمان الغانمي يصل إلى منفذ #عرعر الحدودي مع #السعودية ممثلاً عن الكاظمي لافتتاحه رسمياً pic.twitter.com/JSIrQZYEEi — رسل الخفاجي (@ra771444) November 18, 2020

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