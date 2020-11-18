استقبال العاملات المنزليات.. الجوازات السعودية تنبه حالات «المرة الأولى»

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن استقبال العاملات المنزليات لأول مرة للعمل من اختصاص مكتب الاستقدام؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «خادمتي وصلت للتو من الفلبين في مطار جدة، فهل تخرج خارج المطار؟ أم لا بد من استلامها؟».

ورد الحساب الرسمي للجوازات، عبر موقع «تويتر» موضحًا: «استقبال العاملات المنزليات القادمات للعمل لأول مرة، من اختصاص مكاتب الاستقدام. أما العاملات المنزليات القادمات بتأشيرة الخروج والعودة، فسيكون استقبالهن تحت مسؤولية صاحب العمل».

وأضاف: «ولمزيد من المعلومات، يمكنك التواصل مع الزملاء بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للإفادة».

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