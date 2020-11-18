حددت اختصاص مكتب الاستقدام
أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن استقبال العاملات المنزليات لأول مرة للعمل من اختصاص مكتب الاستقدام؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «خادمتي وصلت للتو من الفلبين في مطار جدة، فهل تخرج خارج المطار؟ أم لا بد من استلامها؟».
ورد الحساب الرسمي للجوازات، عبر موقع «تويتر» موضحًا: «استقبال العاملات المنزليات القادمات للعمل لأول مرة، من اختصاص مكاتب الاستقدام. أما العاملات المنزليات القادمات بتأشيرة الخروج والعودة، فسيكون استقبالهن تحت مسؤولية صاحب العمل».
وأضاف: «ولمزيد من المعلومات، يمكنك التواصل مع الزملاء بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للإفادة».
اقرأ أيضًا:
المقابل المالي للمرافقين والتابعين.. «الجوازات السعودية» تحدد آلية التحصيل
كيف يتم احتساب تاريخ انتهاء التأشيرة؟.. الجوازات السعودية تجيب
كانت هذه تفاصيل خبر استقبال العاملات المنزليات.. الجوازات السعودية تنبه حالات «المرة الأولى» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.