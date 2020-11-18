تنبيهات «الأرصاد»: أمطار رعدية على الباحة وعسير.. وأتربة في مكة

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، إلى هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية على منطقة الباحة.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، أن الحالة تشمل (الباحة، والحجرة, والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وفرعة غامد، والزناد، وقلوة)، وتستمر إلى الساعة العاشرة مساءً.

بدورها، حذَّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة.

كما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد تنبيهًا مماثلًا إلى منطقة عسير تضمَّن هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ مدى الرؤية.

وأوضحت أن الحالة تشمل (أبها والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع ومحايل)، مشيرةً إلى أنها تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

وأصدرت الهيئة تنبيهًا إلى منطقة مكة المكرمة تضمَّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية.

وأوضحت أن الحالة تشمل (الخرمة – الموية – تربة - رنية)، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى السادسة مساءً.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقَّعت في تقريرها عن حالة الطقس، تكوُّنًا للضباب خلال الليل والصباح الباكر على مناطق الرياض، والقصيم، والحدود الشمالية، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق الشرقية، والمدينة المنورة، والجوف، وتكون السماء غائمة جزئيًّا نتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق (جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة).

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