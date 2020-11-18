مدير تعليم ألمع: القيادة والريادة عهد الملك سلمان

قيادة وريادة
أشار العمري إلى أن ذكرى البيعة السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم في البلاد، تأتي ونحن في أمن وأمان واستقرار وعطاء وإنجازات متتالية في كافة المجالات وعلى كل الأصعدة، وما استضافة قمة العشرين إلا دليل قيادة وريادة في عهده الميمون.
عام استثنائي
أضاف: تأتي هذه الذكرى ونحن في عامٍ استثنائي في ظل جائحة كورونا الذي أثبتت فيه قيادتنا الرشيدة ريادتها في احتواء هذه الأزمة ورعاية مواطنيها، كما أولت قطاع التعليم الاهتمام البالغ الذي ضمن استمرار العملية التعليمية من خلال منصة مدرستي، تلك المنصة الوطنية ذات المواصفات العالمية، والتي تحظى بمتابعة واهتمام من قبل وزير التعليم وقيادات الوزارة.
ودعا مدير التعليم، المولى عز وجل أن يحفظ ولي أمرنا بعينه التي لا تنام، يرفل بثوب الصحة والعافية، موفقاً ومسدداً لكل ما فيه خير هذا دوت الخليج المعطاء وشعبه الأبي، وأن يديم على مملكتنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار، ويغدق عليها بمزيد من الرخاء و الازدهار.
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