السعودية اليوم / ليبيا تسجل 529 إصابة جديدة بكورونا



طرابلس 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واس

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض،اليوم، تسجيل 529 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المركز في بيان له اليوم أنه بذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 75465 حالة، منها 28285 نشطة، وتعافي 46127 ، في حين توفي 1053 آخرين.

// انتهى //

13:49ت م

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طرابلس 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واسأعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض،اليوم، تسجيل 529 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و8 وفيات.وأوضح المركز في بيان له اليوم أنه بذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 75465 حالة، منها 28285 نشطة، وتعافي 46127 ، في حين توفي 1053 آخرين.// انتهى //13:49ت م0061

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