السعودية اليوم/ سمو أمير نجران يلتقي رئيس محكمة التنفيذ بالمنطقة



نجران 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واس

التقى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه بالإمارة اليوم رئيس محكمة التنفيذ الشيخ فهد بن محمد آل حلاي .

وشدد سموه على أهمية تطوير العمل وسرعة الإنجاز في ظل دعم القيادة الحكيمة للأجهزة العدلية لرفع كفاءتها .

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13:35ت م

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