السعودية اليوم / تسجيل 2208 إصابات جديدة بفيروس كورونا في باكستان



إسلام آباد 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واس

سجلت باكستان خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية 2208 إصابات جديدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 954 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 325788 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.

وأضاف أنه تم تسجيل 37 حالة وفاة جديدة خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7230 حالة وفاة.

// انتهى //

13:35ت م

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إسلام آباد 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واسسجلت باكستان خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية 2208 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 363380 حالة، منها 30362 حالة نشطة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 954 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 325788 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.وأضاف أنه تم تسجيل 37 حالة وفاة جديدة خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7230 حالة وفاة.// انتهى //13:35ت م0058

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