السعودية اليوم / المختبر الإقليمي وبنك الدم في الباحة يحصل على اعتماد سباهي



الباحة 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واس

حصل المختبر الإقليمي وبنك الدم المركزي في الباحة وللمرة الثانية على التوالي على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية " سباهي "، لتطبيقه معايير الجودة المعتمدة واستكماله المتطلبات.

وقدم المختبر خلال هذا العام على توفير احتياج مستشفيات المنطقة ودعمها بما يقارب 2000 وحدة دم ،إضافة إلى إجراء 23 حملة تبرع بالدم وإقامة ركن ثابت للتبرع بالدم في غابة رغدان ،وإجراء 560 ألف فحص وفي عموم مختبرات المنطقة أكثر من 4 ملايين فحص.

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12:59ت م

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