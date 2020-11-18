السعودية اليوم / 121129 إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في سلطنة عمان



مسقط 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس

وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 29 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 274 والمنومين في العناية المركزة 128.

// انتهى //

12:37ت م

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مسقط 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 121129 إصابة والوفيات 1360 بنسبة 1ر1% والمتعافين 112014 لتصل نسبة الشفاء إلى 5ر92%.وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 29 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 274 والمنومين في العناية المركزة 128.// انتهى //12:37ت م0049

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