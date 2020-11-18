السعودية اليوم / سمو نائب أمير جازان يستقبل السفير الأمريكي لدى المملكة



جيزان 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم ، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد والوفد المرافق الذي يزور المنطقة حالياً.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية .

حضر الاستقبال وكيل إمارة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر ومدير عام الشؤون الأمنية بالإمارة رياض بن محمد الشيخ.

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12:30ت م

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