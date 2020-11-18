السعودية اليوم / مؤتمر الصحة الرقمية الدولي HIMSS يناقش التحديات والرؤى المستقبلية



الرياض 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واس

يفتتح معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة مؤتمر ومعرض الصحة الرقمية الدولي2020 (HIMSS) الذي تنظمه وزارة الصحة والمجلس الصحي السعودي والهيئة

ويناقش المؤتمر الذي ينعقد عبر الاتصال المرئي ، التحديات الراهنة والرؤى والأفكار المتعلقة بالخطط المستقبلية والحلول المحتملة في مجال الرعاية الصحية على المستويين الإقليمي والدولي، إلى جانب استعراض أحدث ما توصلت إليه التقنية المعلوماتية الصحية المتقدمة وسبل الاستفادة منها، وإبراز الدور الحيوي لخدمة الصحة الإلكترونية وإسهامها في توفير أعلى جودة ممكنة في تقديم الرعاية الصحية لجميع المستفيدين.

ويصاحب المؤتمر ورش عمل وبإمكان المسجلين الحصول على عضوية مجانية لدى جمعية(HIMSS) لمدة عام كامل ،فيما سيعتمد للمشاركين (16) ساعة تعليمية.

يذكر أن التسجيل في المؤتمر متاح عبر الرابط https://bit.ly/3koZwAx .

// انتهى //

12:29ت م

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الرياض 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واسيفتتح معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة مؤتمر ومعرض الصحة الرقمية الدولي2020 (HIMSS) الذي تنظمه وزارة الصحة والمجلس الصحي السعودي والهيئة السعودية للتخصصات الصحية في 29 نوفمبر الجاري، تحت شعار " تحول الصحة والرعاية من الرؤية إلى الواقع ".ويناقش المؤتمر الذي ينعقد عبر الاتصال المرئي ، التحديات الراهنة والرؤى والأفكار المتعلقة بالخطط المستقبلية والحلول المحتملة في مجال الرعاية الصحية على المستويين الإقليمي والدولي، إلى جانب استعراض أحدث ما توصلت إليه التقنية المعلوماتية الصحية المتقدمة وسبل الاستفادة منها، وإبراز الدور الحيوي لخدمة الصحة الإلكترونية وإسهامها في توفير أعلى جودة ممكنة في تقديم الرعاية الصحية لجميع المستفيدين.ويصاحب المؤتمر ورش عمل وبإمكان المسجلين الحصول على عضوية مجانية لدى جمعية(HIMSS) لمدة عام كامل ،فيما سيعتمد للمشاركين (16) ساعة تعليمية.يذكر أن التسجيل في المؤتمر متاح عبر الرابط https://bit.ly/3koZwAx .// انتهى //12:29ت م0047

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