السعودية اليوم / جنوب إفريقيا تسجل 1987 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بريتوريا 3 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واس

سجلت جنوب إفريقيا 1987 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 754 ألف إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 20432 حالة وفاة.

// انتهى //

12:23ت م

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بريتوريا 3 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واسسجلت جنوب إفريقيا 1987 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 118 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأوضحت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 754 ألف إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 20432 حالة وفاة.// انتهى //12:23ت م0046

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