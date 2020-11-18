السعودية اليوم / اليابان تسجل 1996 إصابة جديدة بفيروس كورونا



طوكيو 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واس

سجلت اليابان خلال الساعات الـ24 الماضية، 1996 إصابة جديدة، و 15 حالة وفاة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة اليابانية اليوم، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 122374 إصابة، بينهم 1925 حالة وفاة.

// انتهى //

12:15ت م

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طوكيو 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واسسجلت اليابان خلال الساعات الـ24 الماضية، 1996 إصابة جديدة، و 15 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأشارت وزارة الصحة اليابانية اليوم، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 122374 إصابة، بينهم 1925 حالة وفاة.// انتهى //12:15ت م0044

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