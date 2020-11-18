

موسكو 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واس

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 20985 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 1.991.998 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 34.387 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 1.501.083 حالة .

// انتهى //

12:05ت م

0043



موسكو 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واسسجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 20985 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و456 وفاة .وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 1.991.998 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 34.387 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 1.501.083 حالة .// انتهى //12:05ت م0043

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / روسيا تسجل 20985 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.