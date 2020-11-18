

مقديشو 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واس

سجلت الصومال 153 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزيرة الصحة فوزية أبيكر نور في تصريحات اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 53372 ألف إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 108 حالة.

// انتهى //

12:03ت م

0041



مقديشو 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واسسجلت الصومال 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في الفترة الممتدة من 1 إلى 17 نوفمبر الجاري.وأوضحت وزيرة الصحة فوزية أبيكر نور في تصريحات اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 53372 ألف إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 108 حالة.// انتهى //12:03ت م0041

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الصومال تسجل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.