السعودية اليوم / استهداف قافلة عسكرية أفريقية بتفجير في مقديشو



مقديشو 03 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واس

تعرضت قافلة تابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال "أميصوم" اليوم، لهجوم بلغم أرضي بالقرب من تقاطع "فغح" في مديرية كاران بالعاصمة مقديشو.

وأوضحت وسائل إعلام محلية، أن القوات الأفريقية أطلقت النيران بكثافة بعد تعرضها للهجوم.

وكان هجوم نفذه انتحاري يرتدي حزامًا ناسفًا أمس في مطعم في مديرية " حمر ججب" بالعاصمة مقديشو قد أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 8 آخرين بجروح.

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12:01ت م

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