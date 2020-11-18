السعودية: السجن 10 سنوات والغرامة 5 ملايين ريال عقوبة إنشاء مواقع للتنظيمات الإرهابية

الأربعاء 18 نوفمبر 2020

أكدت النيابة العامة في السعودية أن إنشاء مواقع إلكترونية للتنظيمات والجماعات والتيارات المصنفة من قِبل الجهات المختصة في الدولة "مُنظماتٍ إرهابيةً" تعتبر جريمةً، مشيرة إلى أن عقوبة تلك التهمة تصل إلى الحبس 10 سنوات والغرامة 5 ملايين ريال.



وقالت النيابة السعودية عبر حسابها الرسمي اليوم الأربعاء :"يُحظر إنشاء مواقع إلكترونية للتنظيمات والجماعات والتيارات المُصنفة من قِبل الجهات المُختصة في الدولة كمُنظمات إرهابية"، كما "يُحظر تأييد هذه التيارات أو التعاطف معها أو الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت أو تداول مضامينها بأي صورة كانت".

وأضافت :"يحظر إنشاء موقع لمنظمات إرهابية أو تسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرات أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية".

وأوضحت النيابة أن عقوبة مخالفة ذلك " السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، والغرامة التي تصل إلى 5 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

يذكر أن المملكة تصنف منذ سنوات حزب الله منظمة إرهابية، وقد بدأت منذ عام 2015 بفرض عقوبات على كيانات وأشخاص مرتبطين به.

ويأتي قرار النيابة بعد أيام من تأكيد هيئة كبار العلماء في السعودية أن "جماعة الإخوان المسلمين" إرهابية ولا تمثل منهج الإسلام، وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين" .