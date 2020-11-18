وزير خارجية البحرين: زيارة إسرائيل بداية لتعزيز التعاون المشترك

2020-11-18

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكد وزير خارجية البحرين، عبداللطيف الزياني، أن زيارته إسرائيل اليوم هي بداية لتعزيز التعاون المشترك، مشيراً إلى أنه قد حان الوقت للتوصل لحل شامل يحقق الازدهار للجميع.

ووصل اليوم إلى تل أبيب وفد رسمي بحريني برئاسة وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في زيارة هي الأولى من نوعها إلى إسرائيل حيث كان في استقبال الوفد البحريني وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي بالإضافة إلى وزراء ومسؤولين آخرين.

خطوة شجاعة لدعم علاقات البحرين مع إسرائيل

وقال وزير خارجية البحرين: “تعد هذه الزيارة خطوة شجاعة اتخذتها مملكة البحرين بما يتماشى مع رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار، حيث تضطلع المملكة بدورها الرائد لتحقيق السلام في المنطقة والعالم”.

الالتزام بالسلام كخيار استراتيجي

وأضاف الوزير: “إن مملكة البحرين ومع هذه الزيارة التاريخية الأولى لدولة إسرائيل، تؤكد على سياستها القائمة على الالتزام بالسلام كخيار استراتيجي تنطلق من خلاله أطر المبادرات لتعزيز التعاون الدولي والاستقرار والسلام والازدهار في منطقة الشرق الأوسط”.

وتابع قائلاً: “إن هذه الزيارة بداية استراتيجية لتعزيز التعاون المشترك بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل بما يحقق المصالح المشتركة بينهما، إذ ستسهم هذه الزيارة في إطلاق العديد من مبادرات التعاون في مختلف المجالات، وهي منطلق لزيارات أخرى مرتقبة مستقبلاً”.

وأوضح وزير الخارجية “لقد شهدت منطقة الشرق الأوسط على مر العقود السابقة نزاعات وحالة من عدم الاستقرار، وقد حان الوقت لأن ننتهج سياسات أخرى للتوصل إلى حل شامل يحقق الازدهار والنماء للجميع”.

وتأتي هذه الزيارة في ضوء ما تم الاتفاق عليه في إعلان تأييد السلام وإعلان مبادئ إبراهيم بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل والمبرم في واشنطن في 15 سبتمبر 2020.